Ümit Özdağ: İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ suçlaması yöneltmesinin ardından partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin HDP'yle ortak ana yasa taslağı hazırladığını öne sürdü.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Özdağ, "Ben televizyonda HDP ile yakınlaşmadan bahsetmemiştim ancak HDP konusunda yalan söyleyen birisi varsa o ben değilim. Bana, İYİ Parti Milletvekillerine, bütün İYİ Parti seçmenine ve Türk milletine HDP ile ilişkiler konusunda Meral Akşener doğruları söylememiştir. 2018 genel seçimlerinden önce İYİ Parti’den iki kişi Akşener’in talimatı ile divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP’lilerle birlikte oturup dört ay boyunca seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Ve bundan benim ancak yerel seçimlerden sonra haberim oldu" ifadelerini kullandı.

Özdağ, şöyle devam etti:

Divandan ayrıldığım hafta İstanbul’da Odatv’de bir haber okudum. Dört partinin anayasa taslağından bahsediyordu. Barış Terkoğlu’nu aradım, 'Böyle bir taslak yok' dedim. 'Haber bizim değil, Birgün gazetesinin' dedi. Haberi yazan muhabirin telefonunu verdi, aradım. Kendisi bana Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nu kaynak olarak gösterdi. İbrahim Kaboğlu ile TBMM’de odasında buluştum. Kaboğlu’na sordum. 'İYİ Parti CHP, Saadet ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı?', 'Evet, katıldı' cevabını verdi. Ben 'Partiyi kim temsil etti?' diye sorunca 'Önce Nuri Okutan katıldı. Sonra o hastalanınca Ahmet Erozan ile devam ettik' dedi. Gerçekten Okutan o dönemde hastalanmıştı. Anayasa taslağını rica ettim. İkinci görüşmemizde Kaboğlu anayasa taslağını teslim etti. Taslak mahrem bir yol haritası öngörüyor. Ve sonunda 'dört siyasi partinin liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacağı' ifade ediliyor. Hazırlanan anayasa taslağı seçimlerin ikinci tura kalması durumunda açıklanacakmış. Şimdi ben, İYİ Parti’nin kuruluşunda Akşener’e HDP ile anayasa yazsın diye destek vermedim. Hiçbir İYİ Partili ve İYİ Parti seçmeni bundan dolayı destek vermedi. HDP milletvekili bu taslağın ikinci tura kalındığı takdirde açıklanacağını biliyor, Ümit Özdağ bilmiyor."

'Bir Türk Milliyetçisi olarak utandım'

"Bir Türk Milliyetçisi olarak utandım. Önümüzdeki günlerde taslağı Türk kamuoyu ile bütün açıklığı ile paylaşacağım" diye kaydeden Özdağ, "Ve Akşener’in genel seçimden sonra HDP’den bahsederken neden 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' ifadesini kullandığını o zaman anladım. Masaya oturursan, 'HDP eşittir PKK' diyemezsin. Anayasa yazmak için oturursan Kürt siyasi hareketinin temsilcisi demek zorunda kalırsın. Akşener seçimlerden sonra bu açıklamayı yaparken yanındaydım ve seçimlerde uğradığı psikolojik şokun neticesinde öyle konuştuğunu düşünmüştüm. Sonradan öğrendim ki, Akşener açıklamayı yazılı metinden okumuş. Daha da kötü yani" dedi.