CHP'den ihracı istenen Menemen Belediye Başkanı Aksoy'dan istifa kararı

Kesin ihraç talebi ile tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilen Menemen’in CHP’li belediye başkanı Serdar Aksoy, "Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim."

​İki gün önce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı. Torun, ""Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" demişti.



