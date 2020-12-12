AK Partili Meclis Üyesi Turgut: Bu sıralarda oturmayı sen Atatürk'e borçlusun, ben Erdoğan'a

İstanbul Esenyurt Belediye Meclisi'nde kadınların seçilme hakkı üzerine yapılan konuşmaya AK Partili Meclis Üyesi Yeşil Aytulum Turgut'tan ilginç bir tepki geldi. CHP'li meclis üyesinin "Biz bu sıralarda oturmayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" sözlerine AKP'li üye "Ben Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyum" yanıtını verdi.

İstanbul Esenyurt Belediye Meclisi’nde kadınların seçilme hakkı üzerine yapılan konuşma ilginç bir diyaloğa sahne oldu.

CHP’li Meclis Üyesi Emine Polat, “Biz bu sıralarda oturmayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” deyince, AK Partili Meclis Üyesi Yeşil Aytulum Turgut da “Ben AKP’ye borçluyum. Sen Atatürk’e borçlusun, ben Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyum” yanıtını verdi.