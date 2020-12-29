Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Babacan'ı tebrik etti

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nin I. Olağan Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Babacan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçilen Ali Babacan'ı tebrik etti.
CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'nin I. Olağan Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Babacan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.
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