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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.

    İYİ Parti lideri Akşener'den Melih Bulu yorumu: Başarısız olduğu tescilli bir rektör, bu atama bilerek yapıldı

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Politika
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    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu için "Başarısız olduğu tescilli bir rektör" yorumunu yaptı. "Bu atama bilerek yapıldı" diyen Akşener, Bulu'nun görevden alınmasını talep etti.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayarak gündemi yorumladı.

    Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması ve sonrasında başlayan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Birincisi ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okumadım, eşim ve yeğenim orada okudu. Enis Berberoğlu ile benim eşim Boğaziçi Üniversitesi'nde birlikte okudu. Biri ülkücü, birisi de solcu bir arkadaş. Sayın Ahmet Davutoğlu da o dönem Boğaziçi'nde okuyor fakat hiç kavga etmediler. Boğaziçi'nde sağcı-solcu kavgası hiç olmadı. İnsanların birbirine saygı duyduğu, saygı kavramının olduğu bir kültür var orada" dedi.

    © AFP 2020 / OZAN KOSE
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    'Atama bilerek yapıldı'

    "Sayın Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör atadı" diyen Akşener, "Başarısız olduğu tescilli bir rektör. Bunun böyle olacağı biline biline yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde benim eleştirdiğim, bir kısım insanın o dönem tepki gösterdiği, çözüm sürecinde belirli konuşmalar orada yapıldı. Boğaziçi'nin eleştirilecek bu tarz yanları olsa da saygı kavramına rağmen bu atama bilerek yapıldı" ifadelerini kullandı.

    Akşener, Işık'ın "Böyle bir kriz çıkarmak iktidarın ne işine yarayacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

    "Üretilmiş krizlerde sizin derdinizi konuşamayız. Biz 2 milyon esnafın derdini konuşuyorduk. Daha yeni Düzce'den geldim. 13 yaşlarında bir çocuk geldi, eğildi kulağıma, "Bizim evde bir telefon var, 3 kardeşiz, bir de televizyon var yetmiyor. Tablet verir misiniz?" dedi. Üretilmiş krizlerde bunları konuşmuyorsunuz."

    'Cevdet Kılıç' tepkisi

    © AA
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    Akşener, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik "Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz, bilin istedim" sözlerine de tepki gösterdi.

    Akşener, şöyle konuştu:

    "Trakya Üniversitesi'nden bir adam, adam demek de olmaz, bir yaşam formu, Cevdet Kılıç... 'Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim' diyor. Yazıklar olsun bu adama."

    'Melih Bulu görevden alınmalı'

    "Melih Bulu'dan bir önceki rektör de AK Partili milletvekilinin kardeşi. Neden onunla ilgili bir eylem yapılmadı... Bence derhal Melih Bulu görevden alınmalı" diyen Akşener, şunları ifade etti:

    "Rektör atamasının biçimine bir şey söylenmiyor ki... Çünkü o yanlış ama zaten partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Sayın Erdoğan'a verdiği bir yetki var. Bu fiili bir durum var. O kültürden gelen Sayın Erdoğan'ı seven elbette birileri var, Boğaziçili vardır. Onu atasa bu sorun çıkmazdı. 'Gezi' falan çıkmaz bu eylemlerden."
    Yeni anayasa tartışmaları

    © AA
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    Öte yandan yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Akşener, "Sayın Bahçeli'nin çizdiği bir çerçeve var. 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini zedeleyecek bir adım atılması mümkün değil' diyor. Sayın Erdoğan'ın ise grup konuşmasında söylediği şeylere baktığınız zaman özgürlükler anlamında birçok şey söylüyor ama somut olarak yaptığı bir şey yok. Anket sahipleri kadar sokağı biliyorum ben şu an 116 civarında ilçe gezdim. Böyle bir sistemde o kadar derinleşti ki her şey, bu algoritma bu defa sökmeyecek" dedi.

    Akşener, "Şimdi, 'Siz özgürlükçü anayasaya karşı mı çıkıyorsunuz' sözleri söylenmeye başlayacak. Bundan önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden çıkılıp parlamenter sisteme dönülmesi lazım. Parlamenter sistemde şeffaflığın, hukukun üstünlüğünün, liyakatın sağlandığı, ekonomik güvenin verildiği, bir bakış açısının ortaya konduğu bir çalışma yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

    'HDP ile ittifak arayışında değiliz'

    Akşener, ayrıca "HDP ile bir ittifak arayışında değiliz. Böyle bir arayış içinde olsak söyleriz. Kimden korkacağız? Biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz ama HDP'ye oy veren Kürdü, Türkü PKK'lı değil. Türkiye'deki tüm seçmenler hangi etnik aidiyet üzerinden olursa olsun hiçbir siyasi partinin marabası değildir" açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    Anayasa, HDP, Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Atama, Rektör, Boğaziçi Üniversitesi, Melih Bulu, Meral Akşener, İYİ Parti
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