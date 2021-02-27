MHP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" ifadeleri üzerine MHP tarafından verilen yanıtta, "Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in önceki akşam Haber Global’de CHP’li hukukçu Gamze Pamuk Ateşli’nin “Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP’nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var” demesi üzerine, “MHP’nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda” sözlerine yanıt geldi.

Konuyla ilgili olarak Hürriyet'e konuşan MHP kaynakları, Perinçek'in MHP'ye 'üye olmasının bile mümkün olmadığını' söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

“MHP’nin Doğu Perinçek’e bakışı bellidir. MHP’nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma. Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir. 12 Eylül’den evvel ülkücü yöneticilerin hepsini Aydınlık Gazetesi’nde hedef göstermiştir. Gazetelere tam boy ilan verip adını, okulunu, adresini yayınlamıştır. MHP’ye üye olması bile mümkün değildir, bu şekilde kabul edilemez.”