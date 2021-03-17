Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Hiç kimse iki dönemden fazla devlet yönetiminin başında kalmamalı. Çünkü güç birikimi sadece kişiyi değil, devletin kurumlarını da bozuyor. Polisi, ordusu, adaleti de o aşırı güçlenmeden payını alıyor” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı' başlıklı bugünkü yazısında, Almanya’da Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Parti'nin geçen pazar iki eyalette yapılan seçimlerde büyük oy kaybına uğradığını hatırlattı.

Özkök, yazısında 'bir devlet başkanının iki dönemden fazla görevde kalmaması gerektiğini' savunarak şunları söyledi:

“Sizce bir çelişki değil mi... Dünyanın en başarılı başbakanının partisi seçimde büyük bir dayak yiyor... New York Times ‘Almanya belki de ilk Yeşil başbakanını seçecek’ diyor. Dünyanın en başarılı başbakanının bu yenilgisini neyle açıklayacağız? Bir 'Yetti gari' rüzgârı mıdır... Karizma yorgunluğu mu? Yoksa lider bıkkınlığı mı... Yoksa aşırı güç kaygısı mı... Hayatım boyunca hep Amerikan sisteminin, iki dönemden fazla seçilmeme kuralını destekledim. Evet, hiç kimse iki dönemden fazla devlet yönetiminin başında kalmamalı. Çünkü güç birikimi sadece kişiyi değil, devletin kurumlarını da bozuyor. Polisi, ordusu, adaleti de o aşırı güçlenmeden payını alıyor. Ve en başarılı insana da zarar veriyor. Bunu Hürriyet’in başında 20 yıl kalarak bizzat kendim de yaşadım. O yüzden Türkiye’deki 'İki defadan fazla seçilmeme' maddesi de çok yerindedir."