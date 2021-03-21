HDP: Yargı, talimatla hareket eden emir erine dönüşmüştür

HDP, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir gün önce attığı tweetleri kendisine talimat olarak gören savcılığın harekete geçmesi, Türkiye'de yargının geldiği noktayı açıkça göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu sabah TBMM'de gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı:

© Fotoğraf : Twitter TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğlu serbest kaldı

Sayın Gergerlioğlu'nun yaka paça gözaltına alınmasına onay veren Mustafa Şentop, bir siyasi partinin genel başkanının talimatını aradan 24 saat geçmeden yerine getirmiştir. 83 milyonu temsil eden Meclis'in Başkanının bu tutumu, ülke demokrasisi adına utanç vericidir."

Muhalefet partilerinin alacağı tutumun büyük önem kazandığı dile getirilen açıklamada, şu görüşler paylaşıldı: "Açık bir şekilde bu darbeyi kınamak, bunun karşısında cesurca durmak, aynı zamanda siyasi partilerin varoluş sebebidir. Tüm muhalefet bu konuda tarafını belli etmelidir. Bu tarihsel sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Yoksa bugün HDP'ye olanlar, yarın tüm muhalefetin başına gelecektir. Buna hiç şüpheniz olmasın. O zaman itiraz edecek kimseleri bulamayabilirsiniz."

Yargı, talimatla hareket eden emir erine dönüşmüştür



Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklamasıhttps://t.co/6qbPebGLRR — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 21, 2021

​Sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Gergerloğlu da oğlu Salih Gergerlioğlu'nun Twitter'dan yaptığı canlı yayında şunları söyledi:

Zorbalıkla, kurguyla, yalanla, iftirayla sabahın yedisinde gözaltına alındım. Az evvel serbest bırakıldım. Niye mi serbest bırakıldım? Gözaltına alınmam kesinleşmiş hüküm nedeniyle değil. Bizi Meclis’ten çıkarmak için suç uydurmuşlar, iftira atmışlar, daha sonra beraat alan bir davayla ilgili görüntüyü paylaşarak algı oluşturmaya çalıştılar.

Sabahın köründe ‘Namazımı kılayım, üstümü değiştireyim’ dedim ama büyük bir gayretle gözaltına almaya çalıştılar. Bir hamle yaparak koluma sarıldılar. Koşturarak asansöre götürdüler. Çekiştirip darp ettiler. Karga tulumba götürme hamlesi yaptılar. Hastanesindeki doktor kontrolünden sonra, ki orada ekimozlar, travma, kas ağrıları da tespit edildi.

İfademiz de skandaldı. İfademde bana yapılan darpları anlattığım bölümü yazdırmak istemediler. Başka suç duyurusunu yapmamı istedi. Sivil giyimli şahıs verdiğim ifadeyi sildirdi.

Adını tutanağa yazdırmadı. Orada bile avukat arkadaşlar hayatta görmedikleri bir olayı gördüklerini söylediler. Ben şunu en başta söyleyeyim. Çok ahlaksızca bir gözaltı yapılmıştır, Meclis Başkanı bunu organize etmiştir. Bahçeli emri vermiştir, şak diye yapılmıştır. Ülkede bir yönetim ciddiyeti kalmamıştır. Ne bir yönetim vardır, ne de Meclis Başkanlığı vardır. Meclis Başkanlığı birilerinin emriyle milletvekilliği düşürmekle meşguldür.

Birilerinin emriyle milletvekilini yalanla gözaltına aldırmaya çalışmaktadır. Bütün bunlardan sonra yazıklar olsun demekten başka bir şey demiyorum. Bile bile sahtekârca görüntüler kullanmışlardır.

Şimdi Ankara Newrozuna gidiyorum. Beni tekrar gözaltına alabilirler ama şunu bilmeliler son nefesime kadar hakkı hakikati söylemeye ve savunmaya devam edeceğim! https://t.co/vpT4ja2vMM — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 21, 2021

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