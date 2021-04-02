Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Şentop'a: 'Erdoğan öl derse ölürüm, kal derse kalırım' diyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de reddedilen güvenlik soruşturması teklifi ile ilgili Meclis Başkanı Şentop'un CHP'li Özel'e yönelik kullandığı "Seviyeyi düşürmek istemem ama pişman ederim" ifadesiyle ilgili "Bu açıkça 'Ben Meclis başkanıyım ve koltuğumu sayın Erdoğan'a borçluyum. Ondan talimat gelirse yerine getiririm' demektir" dedi.