104 emekli amiral ile ilgili açılan soruşturmanın detayları belli oldu: 'FETÖ ile irtibatları' incelenecek

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturmada, imzacıların 'FETÖ ile irtibatlarının inceleneceği' ve bildiriye öncülük ettiği tespit edilen kişilerin tek tek ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiral ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın detayları belli oldu.

Türkiye gazetesinden haberine göre , soruşturma kapsamında ilk olarak, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği öğrenildi. Emekli amiralleri organize ettikleri ve bildirinin hazırlanmasında önemli rol üstlendikleri öğrenilen bu kişilerin en kısa sürede Başsavcılık tarafındanifade edildi. Bu kişilerin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının da soruşturma kapsamında olduğu belirlendi.

Başsavcılığın ayrıca, bildiriyi hazırlayan isimlerin 'FETÖ ile irtibatını' da mercek altına alacağı öğrenildi. Soruşturmada, özellikle TSK içerisindeki kripto FETÖ'cüleri deşifre eden ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıklarına bakılacağı bilgisi edinildi. Aynı şekilde, ankesör ve ardışık arama kapsamında, itirafçı şüphelilerin ifadelerinin de taranacağı bildirildi. Söz konusu şüphelilerin ifadelerinde bu isimlerin geçip geçmediğinin kontrol edileceği belirlendi.

Bunların yanı sıra, soruşturma kapsamında, HTS kayıtları da (telefon) incelenecek. Bildiri öncesi, kim kiminle ne kadar irtibat kurmuş tek tek deşifre edilecek.

Öte yandan, söz konusu soruşturmanın güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde götürüldüğü ve tek bir çatı altında yürütüldüğü bilgisi de paylaşıldı.