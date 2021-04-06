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    Prens Hamza

    Eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza, Kral Abdullah'a bağlılık mektubuna imza attı

    © AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202104061044202364-eski-urdun-veliaht-prensi-hamza-kral-abdullaha-baglilik-mektubuna-imza-atti/

    Eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin'in, Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektup imzaladığı, "Kendimi Kral'ın ellerine bıraktım. Babalarımız ve dedelerimizin ahdi üzerine kalacağım" ifadelerini kullandığı bildirildi.

    Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prensler Haşim bin Hüseyin, Tallal bin Muhammed, Gazi bin Muhammed ve Raşid bin Hasan, Kral 2. Abdullah'ın amcası Hasan Bin Tallal'ın evinde Prens Hamza bin Hüseyin ile bir araya geldi.

    'Haşimilerin tarihleri ​​boyunca, yönetimde adalet, merhamet ve şefkati gözettiğine' dikkati çeken Prens Hamza, mektupta ayrıca şu ifadelere yer verdi:

    "Majesteleri Kral 2. Abdullah bin Hüseyin, taşıdığı emanetle atalarının yolundan gidiyor. Anayasa ve yasalar üzerinde yükselen, şuurlu ve uyumlu halkıyla korunan ve sağlam bir şekilde kurumsallaşmış aziz bir vatanı yönetmenin sorumluluğunu taşıyor. Böylelikle, Allah'ın inayeti ve onun (Kral 2. Abdullah) yönetimi sayesinde, Ürdünlüler tüm tehlikelerin ve zorlukların üstesinden geliyor. Son iki günde yaşanan gelişmelerin sonucunda kendimi Kral'ın ellerine bıraktım. Babalarımız ve dedelerimizin ahdi üzerine kalacağım. Atalarımızdan bize verilen emanete, onların yoluna, Kral'a ve Ürdün Haşimi Krallığının anayasasına sadık kalacağım. Her zaman Kral'ın ve Veliaht Prens'in destekçisi olacağım."

    Kral'ın Prens Hamza konusuyla ilgilenmesi için amcası Hasan'ı görevlendirdiği, Prens'in de Haşimi Kraliyet ailesinin belirlediği yönteme bağlı kalacağı aktarılmıştı.

    Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in kardeşi Hasan Bin Tallal, 1999 yılında kardeşinin ölümünden üç hafta önce veliaht prenslikten alınmış ve yerine Kral 2. Abdullah tayin edilmişti.

    Ne olmuştu?

    ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

    Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

    Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

    Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den 'ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını' talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

    Medyaya yasak geldi

    Bu arada ülkenin resmi haber ajansı Petra, Kral Abdullah ve üvey kardeşi Prens Hamza arasındaki gerginliğe dair basında ve sosyal medyada içerik yayınlanmasını yasakladı.

    Etiketler:
    Darbe girişimi, Açıklama, Prens Hamza bin Hüseyin, Kral Abdullah, Ürdün
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