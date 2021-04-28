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    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

    AK Partili Akbaşoğlu’ndan muhalefete ‘soykırım’ tepkisi: Millet kimin kükrediğini, kimin miyavladığını görüyor

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    Politika
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    AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Ne sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden’a ve HDP’ye kükreyememişlerdir. Kılıçdaroğlu’nun tabiriyle miyavlamakla yetinmişlerdir. Millet kimin kükrediğini kimin miyavladığını görmüştür" dedi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine ilişkin, "Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlenmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasında bir sonuç, muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır" dedi.

    'Cumhurbaşkanımız, Biden'a gerekli dersi vermiştir'

    Akbaşoğlu, ABD'nin elindeki son kozun gittiğini ifade ederek, "ABD, gerçeklerle yüzleşecektir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile 24 Nisan'dan önce yaptığı telefon görüşmesinde hem ABD'deki FETÖ varlığının hem de ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK ve PYD'ye verdiği desteğin sona erdirilmesi noktasında net bir mesaj ilettiğini anlatan Akbaşoğlu, Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla da ders niteliğinde, manifesto mahiyetinde okkalı bir cevap verdiğini söyledi.

    'Muhalefetin tavrı, Biden'ı cesaretlenmiştir'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partilerinin grup toplantılarında yaptığı konuşmalara değinen Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

    "Gara'da PKK'yı değil de devleti ve devleti yönetenleri, sözde soykırım iftirasında Biden'ı değil de Erdoğan'ı hedef tahtasına koyanlar, bir kez daha görülmüştür ki, maalesef Türkiye'nin yumuşak karnı olduklarını ilan etmişlerdir. Çok yazık. Her iki genel başkanın bütün bu konuşmalarının tamamı değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo içler acısıdır. Bir kompleksin ve ezikliğin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Biden'ı kınamayı geçiştirenler, HDP'yi kınamayı geçiştirenler, HDP'yi kınamayı ağzına almayanlar, devletimizi ve milletimizi temsil noktasında bütün gerekli adımları atan Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kendi uydurdukları bir çerçeve içerisinde, bir gölge boksu yaparcasına, uyduruk birtakım iftira ve suçlamalarda bulunarak yorum yapmaya çalışmışlar, gerçekleri çarpıtmışlardır. Muhalefet, Türkiye'nin yumuşak karnı haline gelmemiş olsaydı, zaten Biden böyle bir karar almaya asla cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden'ı cesaretlenmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasında bir sonuç, muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır.

    'Millet kimin kükrediğini kimin miyavladığını görmüştür'

    "HDP’nin tavrına baktığımızda, MYK’sının aldığı kararla adeta 5. kol faaliyetinde bulunduğu, emperyalistlerin mayın eşekliğine soyunduğunu göstermektedir. Genel Başkanların, grup toplantılarında ağır ifadeler içeren HDP’nin bildirisine ilişkin tek bir kelime etmemeleri, her iki partinin samimiyetsizlikleri olarak karşımıza çıkıyor. ‘HDP’nin bildirisinin karşısında mısınız?’ CHP’den ve İYİ Parti’den tık yok. Grup toplantılarında görülmüştür ki ne Sayın Kılıçdaroğlu ne Akşener, Biden’a ve HDP’ye kükreyememişlerdir. Kılıçdaroğlu’nun tabiriyle miyavlamakla yetinmişlerdir. Millet kimin kükrediğini kimin miyavladığını görmüştür.”

     

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Joe Biden, Soykırım, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emin Akbaşoğlu
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