İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın incelemeleri neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına' yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açılması için izin istenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs 2021 tarihli Cumhuriyet gazetesinde; 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesinin İçişleri Bakanlığını harekete geçirdiği, elleri arkasında gezdiği için hakkında soruşturma açıldığı ve Mülkiye Müfettişi tarafından ifadesinin istendiği' şeklinde özetlenebilecek bir haber yer aldığı belirtildi. Bunun üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Kayıtlarımızın tetkikinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı' iddialarını içeren şikayette bulunulduğu, başsavcılık tarafından da 10 Eylül 2020 tarihli yazıyla İçişleri Bakanlığından işlem yapılmasının talep edildiği, başsavcılığın talebi üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince bakanlık makamının 24 Ocak 2021 tarihli onayı üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği, müfettiş tarafından da 28 Nisan 2021 tarihinde ifade talebinde bulunulduğu, ifadenin henüz müfettişe ulaşmadığı anlaşılmıştır.

'Soruşturma değil, ön inceleme'