Kılıçdaroğlu: Adalet çok yakın sevgili halkım, sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Dört yıl önce adalet için uzun bir yola çıkmıştım. Adaletsizliği işleyenin, çekenden daha sefil olacağını bilerek çıkmıştım. Sefil oldular mı? Oldular. Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz. Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler."

Dört yıl önce adalet için uzun bir yola çıkmıştım. Adaletsizliği işleyenin, çekenden daha sefil olacağını bilerek çıkmıştım. Sefil oldular mı? Oldular. Her gün yeni bir rezilliklerini izliyoruz. Adalet çok yakın sevgili halkım. Sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler. pic.twitter.com/cIJaUD7buS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 15, 2021

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