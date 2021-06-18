İYİ Partili Kavuncu: İstanbul'daki oy oranımız yüzde 11.4

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin İstanbul’daki oy oranının yüzde 11.4 olduğunu açıkladı. Kavuncu, “Yaptırdığımız ankete göre 24 Haziran seçimlerinden önce bu oran yüzde 8 civarlarındaydı. Genel oy artışına paralel olarak İstanbul’da da ciddi bir oy artışı söz konusu” dedi.