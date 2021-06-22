Kayıt
02:41 22 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İYİ Partili Tatlıoğlu: Her 4 kişiden birisi açlık sınırının altında

    © AA
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104067/05/1040670507_0:4:1200:679_1200x675_80_0_0_6aa58df18c44c7ba8efcb1596a0351ac.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202106221044787041-iyi-partili-tatlioglu-her-4-kisiden-birisi-aclik-sinirinin-altinda/

    İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, "Her 4 kişiden birisi, hatta birisinden biraz daha fazlası açlık sınırının altında" açıklamasında bulundu.

    İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır Hani'de AK Parti İlçe Başkanlığına, İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti şiddetle kınadığını söyledi.

    Bunun siyasetin ve Türkiye'nin üzerinde gölge oluşturmayacağına inandıklarını belirten Tatlıoğlu, "Türkiye'de milli iradeyi saptırıcı ve yanıltıcı hiçbir sürecin başarı sağlayamayacağına geçmiş örnekleriyle bolca şahitlik edilmiştir. Bundan sonra da asla milli iradeye gölge düşmeyecektir. Milli irade üzerinden Türkiye'nin kendisine yakışan dünya üzerindeki yerini alacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

    'Fakirlik yaygınlaştı'

    Türk ekonomisinin kırılgan yapısının pandemiyle birlikte daha da farklılaştığını kaydeden Tatlıoğlu, Türkiye'nin genel olarak, doğrudan destek konusunda çok gerilerde kaldığını iddia etti.

    Tatlıoğlu, fakirliğin yaygınlaştığını ve derinleştiğini belirterek, 23.5 milyon kişinin fakirlik sınırının altında yaşadığını ifade etti. Tatlıoğlu, "Her 4 kişiden birisi, hatta birisinden biraz daha fazlası açlık sınırının altında" dedi.

    Diyanetin fitre açıklamasıyla yapılan hesaba göre 4 kişilik bir aileye karnını doyurması için 3 bin 360 lira gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Asgari ücretin 2 bin 835 lira olduğunu düşündüğümüzde her asgari ücretli aile 535 lira ilave gelir desteğine, fitreye muhtaç" değerlendirmesinde bulundu.

    Tatlıoğlu, Türkiye'yi yönetenlerin, pandemi sürecinde insanların yanında olmayı beceremediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasının ardından Türk lirasının yaklaşık 25 kuruş değer kaybettiğini söyleyen Tatlıoğlu, Erdoğan'ın konuşmalarını, hitabını bunu dikkate alarak yapmasını talep etti.

    İktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Tatlıoğlu, "Partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'deki problemleri derinleştirmiş ve yaygınlaştırmıştır" diye konuştu.

    İYİ Parti lideri Meral Akşener
    © Fotoğraf : İYİ Parti
    İYİ Parti lideri Akşener: Peker'in iddiaları gündeme geldiğinde 'aile işlerine karışmıyoruz' dedim
    Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra Türkiye'nin dünya ile negatif ayrıştığını savunarak, net doğrudan yabancı yatırımların Cumhuriyet tarihinde ilk defa negatif olduğunu söyledi. Tatlıoğlu, "Bugün Sayın Erdoğan'ın, kadrolarının ve partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkenin önündeki en büyük engeli teşkil ettiğini söylemek doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Tatlıoğlu, gazetecilerin Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli davada iddianameyi oy birliğiyle kabul ettiğine dair değerlendirmesini sorması üzerine, hem Anayasa Mahkemesini hem hukukun işleyişini hem de Erdoğan'ın ifadelerini takip ettiklerini belirtti.

    Bir gazetecinin, Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD tarafından da iadesinin istendiğini belirterek, 'İkinci Rıza Sarraf olayına dönüşür mü?' şeklindeki sorusuna Tatlıoğlu, "Bütün bunlar ondan çok daha fazla. Ne yazık ki askerlerin başına çuval geçirme için Amerika'ya tavır koyamayan Türkiye her şeyini koydu. Artık Amerika-Türkiye ilişkileri Erdoğan-Amerika ilişkilerine döndü. Biz bütün bunların üzerine bir devlet duruşu sergilemeyi bekliyoruz" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    AK Parti, HDP, Sezgin Baran Korkmaz, Açlık sınırı, İYİ Parti, İsmail Tatlıoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet