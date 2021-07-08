Türkiye Adalet Bakanlığı ile Rusya Başsavcılığı arasında bir ilk

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Avrupa ülkelerinin başsavcılarının katıldığı bir toplantıda Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ile bir araya geldi. Görüşmenin neticesinde kurumlar arasında bir ilk olarak 2021-2022 döneminde işbirliğine yönelik bir program imzalandı.

Krasnov, “Bu belge ülkelerimiz kurumlarının terör, siber suçlar gibi olgular ve diğer ulusötesi suçlarla mücadele için tutarlı bir mücadele ve ortak çalışmalar yürütme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Programın gerçekleştirilmesi, Rusya ve Türkiye hukuk sistemlerindeki anlayışı geliştirecek, halklarımız ve ülkelerimizin güvenliği için verimli işbirliği kurmamız yönünde karşılıklı olarak büyük bir adım atmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Krasnov, cezai kovuşturma için sanıkların iade edilmesi konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Krasnov ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’le bir araya geldi ve kendisine savcılıklar arası işbirliği için ortak bir yasal mekanizma oluşturulması teklifinde bulundu.