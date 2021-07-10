Kapatma iddianamesi HDP'ye tebliğ edildi

HDP hakkında açılan kapatma davasının iddianamesi ve 70 klasörlük ekleri dün HDP'ye tebliğ edildi. Partinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu öncülüğünde hukukçulardan ve akademisyenlerden oluşan bir ekip kapsamlı bir savunma hazırlıyor.

Duvar'ın haberine göre, HDP'den yapılan açıklamada, "Kapatma davasının ilk iddianamesi 31 Mart seçimlerinin yıldönümünde AYM tarafından 'hukuki bir nitelik taşımadığı' gerekçesiyle iade edilmişti. Küçük değişiklikler yapılan ikinci iddianame AKP’nin tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıldönümünde 7 Haziran 2021’de sunulmuş ve AYM ikinci iddianameyi 21 Haziran’da kabul etmişti. Partimize karşı siyasi bir saldırı niteliği taşıyan iddianameye karşı Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP’yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor" ifadeleri yer aldı.