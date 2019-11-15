Kayıt
14:22 15 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Başlangıç Noktası

    Gazeteci Can: Milli Takım’ın başarısı futbolcuların ahlaklı olmalarında yatıyor

    Başlangıç Noktası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    Gazeteci Orhan Can, Başlangıç Noktası’nda Milli Takım’ın yeni dönemdeki başarısını anlattı. Can, “Bu yeni çocuklar başarsalar da başaramasalar da bizim kahramanımız haline geldiler. Başarıları Şenol Hoca’yla birlikte disiplinli ve ahlaklı futbolcular olmalarında yatıyor” dedi.

    Türk Milli Futbol Takımı, İzlanda ile berabere kalarak eleme gruplarının bitmesine bir maç kala Euro 2020'ye katılmayı garantiledi. Teorik olarak grup birincisi olma şansını da sürdürüyor. Bir önceki turnuvada heyecanını kaybeden, oyuncuları ıslıklanan ve izleyici sayısı düşen Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte yepyeni bir döneme girdi.

    Gazeteci ve spor yazarı Orhan Can, Başlangıç Noktası programında Milli Takım’ın yeni dönem başarısını Şenol Güneş’in gelmesi ve yaratılan yeni oyuncu kuşağına bağladı. Can, yeni kuşağın seçiminin de Şenol Güneş tarafından yapıldığını, işini iyi yapan, disiplinli ve ahlaklı bir takım kurulduğunu ve bu şekilde başarıların birbiri ardına geldiğini vurguladı:

    ‘Bir puan için risksiz futbol’

    “Şenol Hoca hiç riske girmedi, gereksiz hareketler yapıp top kaptırıp kalesinde tehlike görecek bir taktik anlayışıyla çıkmadı. Pas yüzdelerinde arada uçurum var. Ama İzlanda daha çok Türkiye’nin kalesine geldi ama doğru dürüst bir iki pozisyonu var. Son on dakika tüm Türkiye’nin kalbi yerinden çıktı ama başardık. Daha birkaç yıl öncesine kadar turnuvalarda sınıf düşen bir milli takımdan şampiyonalara yeniden giden, stadın tıklım tıklım dolduğu bir takıma yeniden gidildi.

    Türkiye riske girmeden sahaya bir puan için çıkmıştı. İzlanda’nın hocası galip gelmek için çıkmıştık dedi ama Türkiye’nin oyununa karşı galip gelecek bir oyun oynamadılar. Türkiye istese bence üç puan alırdı. Bize bir puan yetiyordu Şenol Güneş de onu aldı. Bir sürü genç çocuk bize 2002’deki o güzel duyguları yeniden yaşattı. Şenol Güneş her maçı ayrı ayrı, tek tek düşünür. Hedefi büyük olsa da bir maç bitmeden diğer maçı konuşmaz. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda yaşanan prim rezilliklerini yaşamayız.

    ‘Şenol Hoca gençlere güvendi’

    Genç oyunculara güvenmek lazım. Fatih Hoca’nın bir anlayışı vardı, o kalıbı kıramadı. Kırarsanız, bir devrim yaparsınız. Takımı komple değiştiren, genç çocukları alıp motive eden Şenol Hoca aldı götürdü. Sahadaki mücadeleyi görüyorsunuz, değişiklikleri eleştirebilirsiniz. Ama her maçın kendi içinde bir öyküsü ve taktiği vardır.

    Şenol Güneş
    © DHA /
    Şenol Güneş: Dokuz doğurduk ama sonunda çocuk oldu
    2002’de Türkiye oraya turistik geziye gitti diye bakıldı. Uçakta grup maçları oynanacak sonra döneceğiz diye bakıldı. Turnuvaya yiyeceklerle gidiliyordu. İlk turu geçince yemekler kalmadı. Kore’de de yemek sorunu her zaman yaşanıyor. Acil buradan uçakla üst turlarda yemek için yemekler götürüldü. Biz iyi bir nesil yakalamıştık, burada da bu nesli yakaladık. Yemeğin lezzetli olması aşçının hüneri, bu neslin bulunması, çıkarılması da Şenol Hoca’nın hüneri. Bunun başka bir açıklamasını düşünemiyorum.

    Sona hakkı yenerek Milli Takım’dan uzaklaştırıldı. Bir takım siyasi baskılar vardı üstünde. FETÖ, Şenol Hoca’yı yedi, özlük haklarını, hakkı olan parayı bile vermediler. Milli olduğu için de Şenol Hoca istemedi bunu. Ayağı kaydırılıp bir başka hoca getirildi ve gelenlerin de ayağı kaydırıldı.

    ‘Bazı futbolcuların trilyonları oldu ama adam olamadılar’

    Şenol Hoca yenileceksek, çarpışarak yenilelim diye bakan bir antrenör. Bir Beşiktaşlı olarak üzüldüğümüz bir nokta, Şenol Hoca’nın Beşiktaş’tan koparılması oldu. Benim paramı vermeyin, bu parayı çocuklara verin diyen bir hocaydı o. Ama sevindirici olan şey Milli Takım’a gitmesi. Keşke Beşiktaş’ta da olsaydı da ilk dokuz haftanın kaybı yaşanmasaydı.

    Biz gazeteciler nehir kenarındaki ağaçlar gibiyiz. Önümüzden neler neler geçti. Önümüzden ne futbolcular geçti, tarih olup gittiler. Biz hancıyız onlar yoldu. Bazı futbolcuların milyonları, trilyonları oldu ama adam olamadılar. Yaşlı başlı bir gazetecinin boğazını sıkmak, küfürler etmek onların kaybolmasına yol açtı.

    Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Onların işi futbolculuk. Çıkıp toplarını oynayacaklar. Yenilseler bile adam gibi yenilecekler. Fransa’da olduğu gibi daha maçlar başlamadan lobide para pazarlığı yapılmamalıydı. O futbolcuların hiçbiri yok artık. Trilyonları var ama toplumda yerleri yok. Bu yeni çocukların sevdası ve hırslarının yerine kim neyi koyabilir?

    Yeni futbolcuların ne evliliklerini ne arabalarını konuşuyoruz. Futbolcu, sanatçı, gazeteci demek rol model olmak demek. Futbolcular yetişen milyonlarca çocuğa rol model oluyorlar. Kötü örnek olursanız, sizi taklit ederler. Geçmişte dünya kadar insanı iyi olarak hatırlarız Metin Oktay gibi, Baba Hakkı gibi, Lefter gibi. Bu yeni çocuklar başarsalar da başaramasalar da bizim kahramanımız haline geldiler. Bu çocukların başarısı Şenol Hoca’yla birlikte disiplinli ve ahlaklı futbolcular olmaları.”
    Etiketler:
    İzlanda, Futbol, Şenol Güneş, Orhan Can, Milli Takım
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2019 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nda jürinin takdirine layık görülen ABD'li yarışmacı Thomas D. Mangelsen'in çalışması.
    Gülümsememek elde değil: Yılın en komik vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet