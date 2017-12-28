Suriye'deki S-300 sisteminden ABD keşif uçaklarına refakat

Rusya Hava Savunma Birlikleri Komutanı Tümgeneral Aleksandr Leonov, Suriye'de konuşlu S-300 hava savunma sistemlerinin ABD keşif ve bombardıman uçaklarına refakat ettiğini söyledi.

İzvestiya gazetesine demeç veren Leonov, Suriye hava sahasında seyreden ABD keşif ve bombardıman uçaklarına S-300 sistemi tarafından birkaç kez refakat edildiğini belirtti.

Leonov, ABD'li mürettebatın S-300'ler uçaklara 200-300 kilometre mesafede refakat ettiği sırada son derece sinirli şekilde tepki verdiğini ifade etti.

Leonov, S-300 sisteminin amacının hava sahası kontrol bölgesini genişletmek ve Rusya'nın Hmeymim ve Tartus üslerinin güvenliğini sağlamak olduğunu da anımsatarak, Rus birliklerin görevlerini tamamen yerine getirdiğinin altını çizdi.

Suriye'deki Rus Pantsir-S1 komplekslerinin militanların Hmeymim üssüne fırlattığı iki rokete engelleme yaptığı basına yansımıştı.