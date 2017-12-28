Suriye'deki S-300 sisteminden ABD keşif uçaklarına refakat

İzvestiya gazetesine demeç veren Leonov, Suriye hava sahasında seyreden ABD keşif ve bombardıman uçaklarına S-300 sistemi tarafından birkaç kez refakat edildiğini belirtti.
Leonov, ABD'li mürettebatın S-300'ler uçaklara 200-300 kilometre mesafede refakat ettiği sırada son derece sinirli şekilde tepki verdiğini ifade etti.
Leonov, S-300 sisteminin amacının hava sahası kontrol bölgesini genişletmek ve Rusya'nın Hmeymim ve Tartus üslerinin güvenliğini sağlamak olduğunu da anımsatarak, Rus birliklerin görevlerini tamamen yerine getirdiğinin altını çizdi.
Suriye'deki Rus Pantsir-S1 komplekslerinin militanların Hmeymim üssüne fırlattığı iki rokete engelleme yaptığı basına yansımıştı.
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