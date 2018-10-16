‘Yabancı yatırımcılar yaptırımlara rağmen Rus ekonomisine 40 milyar dolar yatıracak’

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’ndan yapılan açıklamada, yabancı yatırımcıların yaptırımlara rağmen önümüzdeki 5-7 yıl içinde Rus ekonomisine 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıkları belirtildi.

Rus İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, önümüzdeki 5-7 yıl içinde Çinli ve Koreli yatırım şirketleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın bağımsız fonları, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir liman işletme şirketinin Rusya'daki projelere yatırım yapacaklarını söyledi.

Dmitriyev, RFPİ'nin yabancı ortaklarının Rus ekonomisi için ayırmış olduğu 40 milyar dolarlık meblağın yüzde 40'ını demir ve karayolu, liman ve havalimanı projelerine, en azından yüzde 25'iniyse teknoloji alanına yatırılacaklarını kaydetti.

RFPİ Başkanı, yatırımların büyük bir bölümünün bölgesel projelere aktarılacağını da sözlerine ekledi.

RFPİ basın dairesinden yapılan açıklamadaysa farklı ülkelerden 20'den fazla şirket ve fonun Rusya'daki çeşitli projelere yatırım yapacağı belirtildi. Söz konusu yatırımcılar arasında Çinli ve Koreli yatırım şirketleri, Suudi Arabistan ve Katar'dan bağımsız fonlar, BAE'den liman işletmecisi DP World gibi kuruluşlar yer alıyor.

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Uzmanlar, yabancı yatırımların planlandığı projelerin uzun vadeli olacağından şüphe duyuyor, zira yabancı yatırımcılar hızlı değişebilen jeopolitik ortamdan dolayı uzun vadede dönüş yapabilecek yatırımlar konusunda peki istekli değil.

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Gelişim Merkezi Başkan Yardımcısı Valeriy Mironov, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve söz konusu yaptırımları genişletme riskinin yabancı yatırımların Rus ekonomisine gelişini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Mironov, karmaşık jeopolitik durumdan dolayı yabancı yatırımcıların 5 yılın üzerindeki projelere yatırım yapmaya hazır olmadıklarını söyledi.

RFPİ basın dairesinden İzvestiya'ya yapılan açıklamadaysa kurumun projelerinin ortalama uygulama süresinin 5-7 yıl olduğu, ancak altyapı projeleri söz konusu olduğunda sürelerin 10-15 yıla kadar uzayabildiği aktarıldı.