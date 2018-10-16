Kayıt
16:30 16 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya / Rus ekonomisi

    ‘Yabancı yatırımcılar yaptırımlara rağmen Rus ekonomisine 40 milyar dolar yatıracak’

    © AFP 2018 / Alexander NEMENOV
    Rus medyası
    URL'yi kısaltın
    İzvestiya
    0 0 0

    Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’ndan yapılan açıklamada, yabancı yatırımcıların yaptırımlara rağmen önümüzdeki 5-7 yıl içinde Rus ekonomisine 40 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıkları belirtildi.

    Vladimir Putin - Antalya G20 Zirvesi
    © Sputnik / Sergey Guneev
    'Antalya'daki G20 Zirvesi, Rus ekonomisine olumlu yansıyacak'
    Rus İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, önümüzdeki 5-7 yıl içinde Çinli ve Koreli yatırım şirketleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın bağımsız fonları, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir liman işletme şirketinin Rusya'daki projelere yatırım yapacaklarını söyledi.

    Dmitriyev, RFPİ'nin yabancı ortaklarının Rus ekonomisi için ayırmış olduğu 40 milyar dolarlık meblağın yüzde 40'ını demir ve karayolu, liman ve havalimanı projelerine, en azından yüzde 25'iniyse teknoloji alanına yatırılacaklarını kaydetti.

    RFPİ Başkanı, yatırımların büyük bir bölümünün bölgesel projelere aktarılacağını da sözlerine ekledi.

    RFPİ basın dairesinden yapılan açıklamadaysa farklı ülkelerden 20'den fazla şirket ve fonun Rusya'daki çeşitli projelere yatırım yapacağı belirtildi. Söz konusu yatırımcılar arasında Çinli ve Koreli yatırım şirketleri, Suudi Arabistan ve Katar'dan bağımsız fonlar, BAE'den liman işletmecisi DP World gibi kuruluşlar yer alıyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS
    © REUTERS / Fred Dufour
    Putin: Rus ekonomisi yeniden yükselişte, enflasyonda rekor kırdık
    Uzmanlar, yabancı yatırımların planlandığı projelerin uzun vadeli olacağından şüphe duyuyor, zira yabancı yatırımcılar hızlı değişebilen jeopolitik ortamdan dolayı uzun vadede dönüş yapabilecek yatırımlar konusunda peki istekli değil.

    Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Gelişim Merkezi Başkan Yardımcısı Valeriy Mironov, Rusya'ya yönelik yaptırımların ve söz konusu yaptırımları genişletme riskinin yabancı yatırımların Rus ekonomisine gelişini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Mironov, karmaşık jeopolitik durumdan dolayı yabancı yatırımcıların 5 yılın üzerindeki projelere yatırım yapmaya hazır olmadıklarını söyledi.

    RFPİ basın dairesinden İzvestiya'ya yapılan açıklamadaysa kurumun projelerinin ortalama uygulama süresinin 5-7 yıl olduğu, ancak altyapı projeleri söz konusu olduğunda sürelerin 10-15 yıla kadar uzayabildiği aktarıldı.

    İlgili konular:

    'Rusya ile ilişkileri inşaat ve ekonomi anlamında güçlendirmeliyiz'
    ABD'den itiraf: Rusya'ya ekonomi alanında karşı koyamıyoruz
    'Ekonomi Bakanlığı, Rusya'yı bölmeyi önerdi'
    Etiketler:
    DP World, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, İzvestiya, Valeriy Mironov, Kirill Dmitriyev, BAE, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en etkileyici tren rotaları
    Dünyanın en etkileyici tren rotaları
    Karikatür
    Trump, Kuzey Kore sorusuna net cevap veremedi
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet