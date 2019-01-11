Kommersant: Rusya Merkez Bankası’na, 'dolandırıcı sitelere' erişimi sınırlama yetkisi verilecek

Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Merkez Bankası'na, dolandırıcılık yaptığını belirlediği siteleri mahkeme kararı beklemeden bloke etme yetkisi verilebilir. Banka'ya bu yetkiyi verecek yasa tasarının, yılın ilk yarısında Duma'da kabul edilmesi bekleniyor.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya, Rusya Merkez Bankası'nın yetkilerinin genişletilmesini öngören bir yasa tasarısı sunuldu. Kommersant gazetesinin aktardığına göre, mahkeme kararı alınana kadar belli içerikteki internet sitelerini bloke etme ve mahkemeye de bu konuda başvuruda bulunma olanağı veriyor.

Gazetede, saadet zincirleri ve ikiz şirketler gibi internet dolandırıcılığı yöntemleri konusundaki prosedürlerin böylelikle en aza indirileceğini belirtiliyor. Yasanın kabul edilmesi halinde, bir site bir gün içerisinde bloke edilebilecek. Bunun için, internet alan adının, Rus kitle iletişim denetimi ajansı Roskomnadzor'un yasaklı siteler listesine eklenmesi yeterli olacak.

Sitenin internet ağından bütünüyle kaldırılmasına ise daha önce olduğu gibi mahkemeler karar verecek. Ancak mahkeme kararı çıkana kadar kullanıcıların siteye erişimleri sınırlandırılacak.

Merkez Bankası'ndaki yetkililer, günümüzde, nihai yasaklamanın sağlanması için gerekli belgelerin ilgili kurumlara sunulmasına kadar geçecek sürede dolandırıcıların azami avantaj sağladıklarına ve pazara zarar verdiklerine dikkat çekiyorlar.

Kripto para yatırımcıları için araştırmalar yürüten Rusya merkezli Crypto Detectives ajansının sahibi Vladimir Dyakov'un anlattığına göre, kanun taslağında öngörülen mekanizma, internette kişisel hesaplar üzerinden para toplanmasının durdurulmasına olanak sağlayacak. Ayrıca Merkez Bankası kararıyla erişimlerin hızla engellenmesi, dolandırıcıların hedef kitlesinin büyük ölçüde sınırlanmasına da olanak verecek.

Ancak Dyakov, sosyal sitelerdeki saadet zincirleri reklamlarını durdurmanın mümkün olamayacağını da ekledi.