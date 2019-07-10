RG: Türk iş dünyası, Rusya'da varlık gösterdiği coğrafyayı genişletecek

Yekaterinburg kentinde düzenlenen 10. INNOPROM Sanayi Fuarı'ndaki izlenimlerini paylaşan RG muhabiri Nataliya Schvabauer, Türkiye'nin bu fuara ilk kez partner ülke statüsünde katıldığının altını çizdi.

90 ülkenin temsil edildiği ülkede en geniş katılımı 200 kişiden fazla temsilcisi bulunan Türkiye'nin gösterdiğini belirten Schvabauer, "Uzmanların görüşüne göre Türkiye ve Rusya, daha yakın ekonomik ilişkiler geliştirmek için her şeye sahip: siyasi irade, ticaret ve sanayide güçlü kontaklar, coğrafi ve hatta mental yakınlık, şöyle ki birçok Rus Akdeniz'i ülke sınırları olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Schvabauer'e göre Moskova ve Ankara, Türk yatırımcıların Rusya'daki coğrafi varlığını artırmayı planlıyor.

Türk projelerinin büyük oranda Moskova, St. Petersburg, Stavropol, Tataristan ve Başkurdistan'da bulunduğuna dikkat çeken RG muhabiri, INNOPROM-2019'un Türk yatırımcılara Ural'ın kapısını açabileceğini ifade etti. Nitekim, Kar Metal Yönetim Kurulu Başkanı Semih Kar, Sverdlovsk ve Çelyabinsk bölgelerine ilgi duyduklarını, bu bölgelerde ortak otomobil aksamları üretimi gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

'ABD'YE SEVKİYAT YARI YARIYA UCUZ'

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da, Türk girişimcilerin Rus pazarında çalışmak istediğini ancak ticaret hacminde eşitliği sağlamak için üçüncü ülkeler üzerinde sevkiyat yerine doğrudan sevkiyat imkanları yaratılması gerektiğini belirtti.

Günümüzde ABD'ye sevkiyatın Rusya'ya sevkiyattan yarı yarıya ucuz olduğuna dikkat çeken Özilhan, "Bunun yanında vize düzenlemeleri, dil ile ilgili ciddi sorunlar var, bazen anlaşmak için mentalite bilgisi eksikliği yaşanıyor. Türkçe ve Rusçayı aynı seviyede bilen personel yetiştirmeliyiz" diye konuştu.