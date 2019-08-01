İzvestiya: Rus ordusu 'askeri interneti' test etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'askeri internetin' çalışmasını test etmek için tatbikat yaptığı belirtildi.

İzvestiya gazetesinin haberine göre Rus bilişim uzmanları, ordu için tamamen özerk ve 'dış' internetle trafik değişim noktası bulunmayan yerel kablosuz ağ geliştirdi.

Kablosuz ağın test edilmesi için yapılan tatbikatta 2 bin kilometreden uzak mesafede bulunan saha komuta merkezleri arasında şifreleme özelliği de kullanılarak 300 megabite hızla bilgi değişimi gerçekleştirildi.

Uzmanlar, bu tür iletişim kanallarının ana görevinin askeri ve otomatik yönetim sistemleri için bilgilerin aktarılması ve işlenmesi olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, bu iletişim kanallarının mobil iletişim ve internette sorun yaşandığı acil durumlarda da kullanılabileceğini vurguladı.