Putin: Hipersonik silahlar da dahil yeni silah geliştirmek konusunda Rusya dünyada lider konumda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hipersonik silahlar da dahil olmak üzere yeni silahlar geliştirilmesi söz konusu olduğunda Rusya’nın dünyada lider konumda olduğunu ifade etti. Putin, başka ülkeler hipersonik silahlar geliştirdiğinde, Rusya’nın elinde büyük ihtimalle onlarla başa çıkmak için imkânlar olacağını ifade etti.

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Putin, “Sadece geleneksel askeri gücümüzü modernize etmekle kalmıyor, yeni silahlar da geliştiriyoruz. Bu anlamda kendimizden emin bir şekilde bu konuda dünyada bir numara olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.

“Bana ileriyi, olayların nasıl gelişeceğini görmenin nasıl mümkün olduğunu sordunuz. ABD Anti-Balistik Füze Antlaşması’ndan çıkarsa neyin zor olacağını sordunuz” diyen Putin, her şeyi göz önünde bulundurarak plan yapmaları, Rusya’nın güvenliğini koşulsuz şartsız sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Başka ülkelerin yakında hipersonik silahlar geliştirebileceğini belirten Putin, “Bunu her zaman söylüyorum ve şunu tekrarlayabilirim: Dünyanın önde gelen askeri güçleri kesinlikle Rusya’nın bugün elinde bulunan silahların aynılarına sahip olacak, yani hipersonik silahlara. Ancak 2018’den beri kimsenin böyle bir silahı yok” ifadelerini kullandı.

‘Başka ülkelerin hipersonik silahları olduğunda bizim kendimizi koruma imkânımız olacak’

Putin, “Hipersonik silahlara sahip olduklarında partnerlerimizi memnuniyetle şaşırtacağımızı düşünüyorum. Yüksek ihtimalle bu silahlarla başa çıkabilme imkanımız olacağını düşünüyorum” dedi.

Bugün kimsenin hipersonik füzeleri vurabilecek güçte olmadığını belirten Putin, “Bugün kimse hipersonik füzeleri vuramaz. O kadar hızlılar ki vurmak imkânsız. Biz bu bakımdan bugün eşsiz bir konuma sahibiz. Bir kez daha tekrarlıyorum. Dünyanın önde gelen ülkelerinin elinde hipersonik silahlar olduğunda, büyük ihtimalle bizim onlarla başa çıkmak için imkanımız olacak” dedi.