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    Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı, koronavirüs, Moskova, Rusya

    İzvestiya: Uçuşların başlayacağı haberiyle Moskova-Antalya biletlerinin fiyatı yüzde 42 arttı

    © Sputnik /
    Rus medyası
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    https://tr.sputniknews.com/rus_medyasi/202007281042543939-izvestiya-ucuslarin-baslayacagi-haberiyle-moskova-antalya-biletlerinin-fiyati-yuzde-42-artti/

    İzvestiya’nın haberinde Rusya’nın Türkiye ile uçuşları yeniden başlatması kararının ardından Antalya’nın Ruslar arasında en popüler güzergâh haline geldiği, geçen yıla kıyasla Moskova’dan kente olan biletlerin yüzde 42, İstanbul’a biletlerin yüzde 30 pahalandığı belirtildi.

    Bilet servisi Tutu.ru’dan İzvestiya’ya yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile uçuşların yeniden başlayacağına dair kararla birlikte, Moskova-Antalya güzergâhı Rus turistler için tüm yurtdışı uçuşları arasında en popüleri oldu.

    Antalya uçuşları yurtdışına uçuşların yüzde 12’sini oluşturuyor. Diğer yandan Türkiye’ye yönelik taleplerin sayısı da, uçuşların başlatılacağının duyurulduğu hafta olan 20-26 Temmuz tarihleri arasında, 13-19 Temmuz’a kıyasla 5 kat arttı.

    Moskova kalkışlı biletlerin fiyatında geçen yıla göre, Antalya’ya yüzde 42, İstanbul’a yüzde 30 artış gözlendi. St. Petersburg kalkışlı uçuşlar için ortalama bilet fiyatı da Antalya’ya yüzde 61 arttı, İstanbul’a ise yüzde 13 düştü.

    Rus turist
    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
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    Rusya içindeki popüler tatil beldelerine bilet fiyatlarında da geçen yıla kıyasla düşüş oldu. Ortalama bilet fiyatı Moskova’dan Simferepol’e yüzde 15, Soçi’ye yüzde 19 azaldı.

    Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılacağı haberi de Simferepol, Soçi ve Kaliningrad’a bilet fiyatlarını yüzde 10 düşürdü.

    Ayrıca turistlerin uzun vadeli planlar yapmadığı, Türkiye biletlerinin çoğunun ağustos için olduğu, eylül için bilet satın alanların oranının sadece yüzde 5 olduğu kaydedildi.

    Rusya 27 Mart’ta koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşları durmuştu.

    Moskova, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

    Uluslararası uçuşlar başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu üzerinden yapılacak.

    Diğer yandan İngiltere ve Tanzanya ile de uçuşlar başlatılıyor.

    Etiketler:
    Popüler, Uçak bileti fiyatları, Antalya, Moskova, Uçuş, Türkiye, Rusya
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