Aeroflot: Bodrum ve Dalaman’a yönelik bazı uçuşlarda doluluk oranı yüzde 96-97 seviyesinde

Rus havayolu şirketi Aeroflot’un Genel Müdürü Vitaliy Savelyev, Türkiye’deki tatil beldelerine yapılan bazı uçuşlarda yüzde 96-97 seviyesinde doluluk oranı gözlemlediklerini kaydetti.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Savelyev, Bodrum ve Dalaman’a yönelik bazı uçuşlarda yaklaşık yüzde 96-97 kadar doluluk oranı gördüklerini ifade etti.

Savelyev, ortalama doluluk oranının yüzde 55’in üstünde olduğunu ekledi.

Rusya 1 Ağustos’tan itibaren Ankara ve İstanbul’a; 10 Ağustos’tan itibaren de Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşları yeniden başlatmıştı.