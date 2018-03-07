Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde tek kadın aday Kseniya Sobçak

Rusya'daki başkanlık seçimlerindeki 8 aday arasında tek kadın aday olan Kseniya Sobçak’ın biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’da 18 Mart’taki başkanlık seçimlerine adaylığını koyan 36 yaşındaki TV sunucusu Kseniya Sobçak, seçim kampanyası için hazırladığı videoda 'herkese karşı aday' olduğunu belirtti. Sobçak, eğlence programları sunuculuğundan tarz sahibi bir kadına ve 2018 başkanlık seçimlerine adaylığını koyma kararı alan muhalif bir gazeteciye dönüştü.
Rusya'daki başkanlık seçimlerindeki 8 aday arasında tek kadın aday olan Kseniya Sobçak’ın biyografisi, iç ve dış politika programına dair ayrıntılar, Sputnik’in galerisinde.
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