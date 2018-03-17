Poroşenko, Erdoğan’a Kırım’daki seçimleri tanımama çağrısı yaptı

Kiev, yarın Rusya’da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için Rusya vatandaşlarının Ukrayna topraklarında oy kullanmasını yasakladı. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde Kırım’daki seçimleri tanımamasını istedi. Rusya ise Kiev’in kararını uluslar arası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’daki başkanlık seçimleri Kırım’da da yapılacağı için seçimlerin yasadışı olduğu iddia edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Kiev’in bu nedenle Ukrayna topraklarındaki büyükelçilik ve konsolosluklarda Rusya vatandaşlarının oy kullanmasını yasaklama kararı aldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Poroşenko’nun bugün Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu ‘gayri meşru’ seçimlerin sonuçlarını tanımaması ve Türk vatandaşlarının Kırım’daki seçimlerde gözlemci olarak yer almaktan kaçınmasını istediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Poroşenko “Kırım, Ukrayna’nındır ve Türkiye’nin desteğine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

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RUSYA MERKEZ SEÇİM KOMİSYONU: ULUSLAR ARASI HUKUKA AYKIRI

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Maya Grişina, Kiev’in kararı ile uluslar arası sorumlulukların ve hukuk kurallarının yanı sıra Rusya vatandaşlarının haklarının kaba bir şekilde ihlal edildiğini söyledi.