Lavrov ve Johnson basın toplantısında fena atıştı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Moskova’ya düzenlediği kısa ziyaret kapsamında bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Johnson ve Lavrov arasında espriyle karışık atışmalar yaşandı.
Lavrov, Rusya'nın birçok ülkenin siyasi süreçlerine müdahale etmekle suçlandığını, fakat hiç kimsenin bu konuda somut kanıtlar sunmadığını belirtti. İngiliz bir gazetecinin ‘müdahale vakalarını reddeden Moskova'ya dünyada hiç kimsenin inanmadığı' yönündeki sözlerine karşılık veren Lavrov, "Dünya derken, muhtemelen Batılı toplumu kastediyorsunuz. Batılı toplumda bile sağduyuya ve tarafsız düşüncelere sahip olan kişilerin sayısı az değil. Örneğin komşum Boris Johnson az önce, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için yapılan referanduma Rusya'nın müdahale ettiğine dair elinde kanıt olmadığını söyledi" diye konuştu.
Lavrov'un sözlerini dikkatle dinleyen Johnson ise, "Başarılı olan bir müdahale olmadı. Bunun doğru bir ifade olduğunu düşünüyorum" karşılığını verdi.
Bunun üzerine Lavrov gülerek, "Şimdi de kendisi, bana itiraz etmemesi durumunda İngiliz medyası nezdinde itibarını kaybetmekten korkuyor" dedi.
Johnson ise, Lavrov'un itibarı için endişe ettiğini belirterek, "Rusya'nın bizdeki referanduma ve seçimlere müdahale etmeye çalıştığını itiraf etmenizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu denemeler ne olursa olsun, sonuçta başarısız oldu, aksi halde her şey farklı olurdu" ifadelerini kullandı.
Lavrov, bu türden suçlamaların kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini yineleyerek, şöyle konuştu:
"Kanıtlar olmadan bunu konuşmak çok zor. Sanırım tüm bunları Batılı grubunuzda uydurdunuz ve şu anda maalesef bu düşünceye esir düşmüş durumdasınız, tırmanmış olduğunuz çitten inmeniz çok zor."
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