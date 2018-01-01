Rusya'da uzun yılbaşı ve Noel tatili başladı

Başta başkent Moskova olmak üzere geniş güvenlik önlemleri sayesinde yılbaşına olaysız şekilde giren Rusya, 9 Ocak'a kadar resmi tatil yapacak.

Ülkenin en doğusundaki Kamçatka'dan en batıdaki Kaliningrad'a kadar 11 farklı zaman diliminde 2018'e 'Merhaba' diyen Rusya, 9 Ocak Salı gününe kadar resmi tatilde olacak.

NOEL HAFTASONUNA DENK GELİYOR

30 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında yılbaşı tatili yapacak olan Rusya, Ortodoks aleminin Noel bayramının ocak ayının ilk hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 8 Ocak Pazartesi günü de tatile devam edecek.

MOSKOVALILAR MEYDANLARI DOLDURDU

© REUTERS/ Tatyana Makeyeva Moskova yeni yıla dev havai fişek gösterisiyle girdi

Başkentte on binler, 2018'i meydanlarda ve parklarda karşıladı.

Halka açık etkinliklere yoğun ilgi gösteren Moskovalılar, yeni yıl sevincini sabaha dek süre hava fişek gösterileriyle zirveye taşıdı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen yılbaşı etkinliklerine yaklaşık 8.6 milyon Rusya vatandaşının katıldığını açıkladı.

PUÇKOV: TATİLİ EN GÜZEL ŞEKİLDE GEÇİRİN

Yeni yılı makamında karşılayan Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, yılbaşı kutlamalarında hiçbir olumsuz olayın yaşanmadığını söyledi.

Ülke genelindeki geniş güvenlik önlemlerinin 10 Ocak'a kadar devam edeceğini kaydeden Puçkov, Ruslara tatili en güzel şekilde geçirmelerini tavsiye etti.