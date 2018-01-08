Rus ordusuna kendinden güdümlü 'Drel bombaları' temin edilecek

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh çatısı altında faaliyet gösteren Tehmaş'ın geliştirdiği yeni uçak bombasının kendinden güdümlü savaş başlığıyla donatıldığını kaydeden Lepin, 2016'da başlayan test çalışmalarının bu yıl bitmesi gerektiğini, ardından yeni silahın orduya teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Tek bir Drel bombası, düşmanın bir bataryasını ya da tank konvoyunu yok etme yeteneğine sahip. Uçağın düşmanın hava sahasına girmesi gerekmiyor, çünkü bomba motorsuz olmasına rağmen onlarca kilometre uçabiliyor. Bununla birlikte bomba neredeyse radarlara yakalanmıyor.