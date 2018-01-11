Kayıt
20:27 11 Ocak 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Senatosu

    Peskov: ABD'nin suçlamaları hem ilişkilere hem de ABD'nin kendisine zarar veriyor

    © AP Photo/ Chairman of the Joint Chiefs
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Partili üyeleri tarafından hazırlanan ve Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlayan raporun hem ikili ilişkilere hem de ABD'nin kendisine zarar verdiğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump: Rusya'yla 'gizli anlaşma' iddiaları, tüm dünyayı güldüren bir saçmalık
    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın seçimlere müdahale suçlamalarını reddettiğini belirtti.

    'PARANOYAK VARSAYIMLAR'

    Bu tür iddiaların sürmesinden üzüntü duyduklarını vurgulayan Peskov, "Bu tür paranoyak varsayımlar, sadece Rusya-ABD ilişkilerine değil, ABD'nin kendisine de zarar veriyor. Bu bir saplantı olduğunda, normal sosyal kalkınma ve yaşam için elverişli koşullar oluşturmuyor" dedi.

    'RUSYA, MEKSİKA SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMİYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump: Özel savcı Mueller’le görüşmem olasılık dışı

    Peskov, Rusya'nın Meksika'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair ABD'de ortaya atılan iddiaları da reddetti.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'in iddiasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü, bunun yanlış ve daha da önemlisi asılsız bir iddia olduğunu söyledi.

    RUSYA VE TRUMP'A ÇOK AĞIR İTHAMLAR

    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Partili üyelerinin aylar süren araştırmalar sonucunda hazırladığı 206 sayfalık raporda, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği, müdahale etmeye de devam edeceği, Başkan Donald Trump'ın bunu görmezden gelmesinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu öne sürülüyor. ''Amerikan tarihinde daha önce ulusal güvenliğe yönelik böylesine net bir tehdidin ABD Başkanı tarafından apaçık görmzden gelindiği olmamıştı'' iddiasına yer veriliyor

     

    Etiketler:
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu
    Başbakan Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu: Otobüsçülüğe 1978'de başladım
    Karikatür
    'ABD treni kaçırdı'
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam