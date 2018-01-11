Peskov: ABD'nin suçlamaları hem ilişkilere hem de ABD'nin kendisine zarar veriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Partili üyeleri tarafından hazırlanan ve Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlayan raporun hem ikili ilişkilere hem de ABD'nin kendisine zarar verdiğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın seçimlere müdahale suçlamalarını reddettiğini belirtti.

'PARANOYAK VARSAYIMLAR'

Bu tür iddiaların sürmesinden üzüntü duyduklarını vurgulayan Peskov, "Bu tür paranoyak varsayımlar, sadece Rusya-ABD ilişkilerine değil, ABD'nin kendisine de zarar veriyor. Bu bir saplantı olduğunda, normal sosyal kalkınma ve yaşam için elverişli koşullar oluşturmuyor" dedi.

'RUSYA, MEKSİKA SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMİYOR' © REUTERS/ Carlos Barria Trump: Özel savcı Mueller’le görüşmem olasılık dışı

Peskov, Rusya'nın Meksika'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair ABD'de ortaya atılan iddiaları da reddetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'in iddiasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü, bunun yanlış ve daha da önemlisi asılsız bir iddia olduğunu söyledi.

RUSYA VE TRUMP'A ÇOK AĞIR İTHAMLAR

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Partili üyelerinin aylar süren araştırmalar sonucunda hazırladığı 206 sayfalık raporda, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği, müdahale etmeye de devam edeceği, Başkan Donald Trump'ın bunu görmezden gelmesinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu öne sürülüyor. ''Amerikan tarihinde daha önce ulusal güvenliğe yönelik böylesine net bir tehdidin ABD Başkanı tarafından apaçık görmzden gelindiği olmamıştı'' iddiasına yer veriliyor