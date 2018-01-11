Putin: Seçim kampanyasının kapsadığı her şey, yasalar çerçevesinde yapılmalı

Seçim önceki dönemin insanlara düşüncelerini dile getirme, ülkenin sorunlarını ve bu sorunların çözümü için önerilen yolları konuşma hakkı tanıdığını söyleyen Putin, seçim öncesi kampanyası sırasında yasalara uygun hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rus lider, “Bana göre tüm bunlar faydalı, tartışmaları tazeliyor, derinleştiriyor. En önemli olanıysa, her şeyin yasalar çerçevesinde, etik ve ahlak normlarına uygun hareket edilerek yapılması” ifadelerini kullandı.

PUTİN, BAYRAMLARI RUSYA'DA GEÇİRMESİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Putin, geleneksel olarak tüm bayramları Rusya’da geçirdiğini, 2018 yılını da evinde karşılayıp, birkaç günlüğüne Sibirya’ya gittiğini anlattı.

Rus basın kuruluşlarının ve haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelen Putin, “Yeni yıl tatiline ve diğer tüm bayramlara gelince, ben tüm bayramları Rusya’da geçiririm. Sonuçta bu bir gelenek ve dürüst olmak gerekirse, canım başka hiçbir yere gitmek istemiyor. 2018 yılbaşı tatilini de evimde geçirdim, daha sonra 2 günlüğüne Sibirya’ya gittim. Orası gerçekten de soğuktu, eksi 33 dereceydi, ama bu hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.