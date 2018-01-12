Rusya, Baltık Filosu'nu S-400'lerle güçlendiriyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya Baltık Filosu Komutanı Koramiral Aleksandr Nosatov, 2018 yılında filoyu yeni S-400 füze savunma sistemleriyle takviye edeceklerini söyledi.
© REUTERS/ Rusya Savunma Bakanlığı
Baltık Filosu'ndaki füze gemileri ailesine yeni geliştirilen küçük füze gemisinin katılacağını belirten Nosatov, filonun hava savunma sistemleri kapasitesinin 1 S-400 bataryasıyla artırılacağını vurguladı.
Nosatov, filonun havadaki kapasitesinin Su-30, Su-27 uçakları ve Ka-27 helikopterleriyle pekiştirileceğini de kaydetti.
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