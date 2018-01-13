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    Sergey Ryabkov

    Ryabkov: Trump’ın İran ile nükleer anlaşmaya yönelik açıklamalarını olumsuz değerlendiriyoruz

    BRICS Photohost
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmanın son kez uzatılmasına ilişkin kararını olumsuz değerlendirdiklerini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump, İran'la nükleer anlaşmayı 'son kez' uzattı
    Trump, İran nükleer anlaşmasının son kez uzatılması kararı aldı. Buna göre, 120 gün içinde anlaşmada bir değişiklik yapılmazsa ABD tek taraflı olarak anlaşmadan çekilecek.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın Trump yönetiminin açıklamalarını olumsuz değerlendirdiklerini ve anlaşmaya engel olunması yönündeki her türlü girişime karşı çıkacaklarını ifade etti.

    Trump’ın bu adımının uluslar arası konularda müzakere edilebilirliği konusunda şüphe uyandırdığını belirten Ryabkov, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım listesine 14 kişiyi daha eklemesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

    ‘ABD’NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ ZARAR VERİR’

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
    © AP Photo/ Seth Wenig
    Haley'den İran açıklaması: Nükleer anlaşmadan çekilmedik ama tolerans göstermeyeceğiz
    Ryabkov, “ABD’nin anlaşmadan çekilmesi tüm uluslar arası anlaşmalar ve nükleer silahlardan arınma konusuna büyük zarar verir” dedi.

    Ryabkov, Washington’ın dünkü açıklamalarının ABD’nin anlaşmadan çekilmeye yakın olduğu çıkarımına varmalarına yol açtığını belirtti.

    Ryabkov “Giderek ABD içerisinde halihazırda anlaşmadan çekilme kararı alındığı ya da çekilmeye yakın olunduğu yönünde bir çıkarımına varıyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘ANLAŞMADAN ÇEKİLMELERİ BÜYÜK BİR HATA OLUR’

    Ryabkov, “Anlaşmadan çekilmek Washington’ın en büyük dış politika hatalarından biri olabilir” dedi. 

    Ryabkov, Rusya’nın uluslar arası toplumla ABD’nin yaptırım politikasına karşı çıkmak için çalışmalar gerçekleştireceğini de ekledi.

    ‘ABD, BULDOZER GİBİ ANLAŞMAYI DEĞİŞTİREMEYECEK’

    Ryabkov, ABD’nin yaklaşımı ile İran nükleer anlaşmasını değiştirilemeyeceğini ifade etti.

    Ryabkov “Anlaşma buldozer gibi değiştirilemez. Böyle bir yaklaşımla tasarım daha iyi hale getirilemez. ABD’deki meslektaşlarımızın bu gibi net durumları anlayamaması tuhaf. Ancak görünüşe göre onlar olaylara böyle yaklaşmaya alışık. Çeşitli bahanelerle ABD’nin yaptırımlarına maruz kalan kişi, kuruluş, ülke sayısının artması, Washington’ın dış politikasındaki ilkelleşmenin devam ettiğini gösteriyor” dedi.

    ‘ABD’NİN YAPTIĞI DİYALOG ÇAĞRISI DEĞİL ULTİMATOM’

    Ryabkov “ABD’nin dünkü açıklamaları İran’a yönelik bir diyalog çağrısı değil, Tahran’ın pes etmesinin istendiği bir ultimatom” dedi.

    ‘ULUSLAR ARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ’

    Ryabkov ABD’nin tavrı karşısında uluslar arası topluma da harekete geçme çağrısı yaptı:

    “ABD’nin dış politikasında titiz olmayışı ve pervasızlığı gözle görülür biçimde ortada. Bu durumda uluslar arası toplum harekete geçmeli, bir araya gelmeli ve ABD’nin bu hukuksuzluğuna engel olmalı.”

    Ryabkov, Trump’ın açıklamalarının Güney ile Kuzey Kore arasındaki müzakere sürecine de etki edeceğini belirtti.

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    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, Donald Trump, Sergey Ryabkov, İran, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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