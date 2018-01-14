Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: 2+2 formatındaki temasların yeniden başlamasını gündeme getirdim

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman ile Washington’da yaptığı görüşmede, (savunma bakanları ile dışişleri bakanları arasında yapılan) 2+2 formatındaki görüşmeler dâhil Moskova ile Washington arasında çeşitli düzeylerdeki temasların yeniden başlatılması konusunu gündeme getirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan görüşme konusunda Rus basın mensuplarına bilgi aktaran Antonov, "Huntsman ile yaptığımız görüşmede, savunma bakanlarının ve dışişleri bakanlarının bir araya gelebileceği 2+2 formatındaki görüşmeler de dâhil olmak üzere, ülkelerimizin arasındaki temasların çeşitli düzeylerde yeniden başlaması konusunu gündeme getirdim. Ortak siber güvenlik grubunun kurulmasını, parlamenterlerin arasındaki temasların yeniden başlatılmasını önerdik, bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasında 2+2 formatında görüşme son kez 2013'te Washington'da yapılmıştı.