Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: 2+2 formatındaki temasların yeniden başlamasını gündeme getirdim

Rusya ile ABD arasında 2+2 formatında görüşme son kez 2013'te Washington'da yapılmıştı.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman ile Washington’da yaptığı görüşmede, (savunma bakanları ile dışişleri bakanları arasında yapılan) 2+2 formatındaki görüşmeler dâhil Moskova ile Washington arasında çeşitli düzeylerdeki temasların yeniden başlatılması konusunu gündeme getirdiğini belirtti.
Rusya ile ABD arasında 2+2 formatında görüşme son kez 2013'te Washington'da yapılmıştı.
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