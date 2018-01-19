Lavrov, Suriye'nin BM Temsilcisi Caferi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) çatısı altında Suriye'nin BM Temsilcisi Beşar Caferi ile bir araya geldi.

Lavrov ve Caferi, görüşmeden önce el sıkıştı, ardından görüşme kapalı kapılar ardında gerçekleşti. Lavrov ve Caferi, görüşmeye ilişkin resmi herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İkilinin gerçekleştirdiği görüşmenin önceden planlanmadığı öğrenildi.