Lavrov ve Tillerson, telefonda Suriye'deki durumu görüştü

Bakanlığın Facebook sitesinden görüşmeyle ilgili yayınladığı açıklamada, "ABD'nin girişimiyle 20 Ocak tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında bir telefon görüşmesi yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca görüşmede ‘Suriye'nin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve barışçıl çözüm sürecinin BM çatısı altında devam ettirilmesi ile ilgili konuların ele alındığı, bu süreçlerin Soçi'de geniş bir katılımla toplanacak olan Suriye Ulusal Diyalog Kogresi'nin sayesinde kolaylaşacağı' vurgulandı.

Uluslararası ve ikili gündemin diğer bazı konularına da değinildiği kaydedilen açıklamada, "Rusya ve ABD dışişleri bakanları, yakın temas halinde kalmayı kararlaştırdı" dendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, telefonda Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.