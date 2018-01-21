Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal silah' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye hükümetine ve Moskova'ya yönelik iddialarına yanıt veren Savunma Bakanlığı, tüm suçlamaların söylentilere dayandığını vurguladı.

Bakanlık, "ABD'nin Suriye hükümetini çatışmalar sırasında sözde muhaliflere karşı zehirleyici maddelerle kullanmakla suçlama girişimleri, sosyal medyadaki söylentilere, militanların sunduğu delillere ve teyit edilmemiş olgulara dayanıyor" ifadelerini kullandı.

'2014 YILINDA RUSYA'NIN İNİSİYATİFİYLE İMHA EDİLDİ'

Suriye ordusunun envanterindeki tüm kimyasal silahların 2014 yılında Rusya'nın inisiyatifiyle imha edildiğini anımsatan bakanlık, 1200 tondan fazla zehirleyici maddenin ülkeden çıkarılmasının ve sevkiyatının sadece BM'nin kontrolü altında değil, aynı zamanda ABD'li uzmanların tüm aşamalardaki doğrudan katılımıyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 23 Ocak'ta 'cezalandırılmamış kimyasal silah kullanımları' ile ilgili bir toplantıya katılacağını belirterek, "Başkan Donald Trump ve Tillerson, Rusya'nın kimyasal silah kullanmaya devam eden Esad yönetimini korumak için her türlü imkanı kullandığı bir dönemde kimyasal silah kullananların cezalandırılmasına öncelik veriyor" ifadelerini kullanmıştı.