Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal silah' tepkisi

Bakanlık, "ABD'nin Suriye hükümetini çatışmalar sırasında sözde muhaliflere karşı zehirleyici maddelerle kullanmakla suçlama girişimleri, sosyal medyadaki söylentilere, militanların sunduğu delillere ve teyit edilmemiş olgulara dayanıyor" ifadelerini kullandı.
'2014 YILINDA RUSYA'NIN İNİSİYATİFİYLE İMHA EDİLDİ'
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 23 Ocak'ta 'cezalandırılmamış kimyasal silah kullanımları' ile ilgili bir toplantıya katılacağını belirterek, "Başkan Donald Trump ve Tillerson, Rusya'nın kimyasal silah kullanmaya devam eden Esad yönetimini korumak için her türlü imkanı kullandığı bir dönemde kimyasal silah kullananların cezalandırılmasına öncelik veriyor" ifadelerini kullanmıştı.
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