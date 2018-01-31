Rusya'dan 5 Türk şirketine daha domates izni

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), 5 Türk şirketine daha Rusya’ya domates sevkiyatı yapma izni verdi.

© AP Photo/ Rahmat Gul Rusya: 5 Türk şirketine daha domates sevkiyatı yapma izni verebiliriz

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre 5 Türk şirketine 1 Şubat'tan (yarın) itibaren Rusya'ya domates sevk etme izni verildi.

Ajansın açıklamasında "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın verdiği garantiye istinaden, Aralık 2017'de ajansımız tarafından denetime tabi tutulan 5 Türk şirketinden daha Rusya'ya Türkiye menşeli domates sevk edilmesine izin verdi" denildi.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye'den domates ithalarına yasak getiren Rusya yönetimi, 1 Kasım 2017'den itibaren Türk domatesine kapıları yeniden açmıştı.