Putin’in Almanca öğretmeni, Tel Aviv’deki evini Rusya’ya bıraktı

Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nden bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, "Mina Yuditskaya, Tel Aviv'deki dairesini Rusya Federasyonu'na miras bıraktı. İsrail, Yuditskaya'nın mirasçılarını tespit etmeye çalışıyor. Mirasçılar tespit edildikten sonra daireyle ilgili karar verilecek" dedi.
© Sputnik/ Natalya Seliverstova
Mina Yuditskaya, Putin'in Leningrad kentinde 1960'lı yıllarda okuduğu okulda Almanca öğretmeniydi.
Yuditskaya, 1973 yılında İsrail'e göç etmişti. Putin, 2005'teki İsrail ziyareti sırasında öğretmeniyle görüşmüştü.
Yuditskaya, geçtiğimiz aralık ayında 96 yaşında hayatını kaybetmişti.
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