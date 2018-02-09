Putin: Batı ile ilişkilerimizin normalleşmesini umuyoruz

Moskova'daki Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nde konuşan Putin "Bizim tavrımız belli. Uluslararası iş ilişkilerinde sınırlama koyma politikası, başta bu politikayı uygulayanları çıkmaza sokan bir yol. Bundan onların da bıkacağını düşünüyor ve ilişkilerde normalleşme yoluna gireceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

‘İŞ İLİŞKİLERİMİZ KONUSUNDA İYİMSERİZ'

Rus girişimcilerin başka ülkelerden meslektaşlarının da bu görüşte olduğunu belirten Putin, Fransız iş dünyası temsilcileriyle yaptığı toplantıdan söz etti.

Putin, bu toplantının sonuçlarını cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü aktararak "Yalnızca Fransa ile yapabileceklerimiz değil, iş ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz diğer ülkelerle yapabileceklerimiz konusunda da iyimseriz. Ancak yaptırım politikası çok uzun zamandır, hatta her zaman uygulanan bir politika" dedi.

'AKLISELİMİN GALİP GELMESİNİ UMUYORUM'

Putin "Yine de yaptırımlar konusunda aklıselimin galip gelmesini ve dünya ekonomisinin yararına tüm partnerlerimizle doğru yönde ilerleyeceğimizi umuyorum" dedi.