71 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Moskova'da düştü: Kurtulan yok

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a gitmek için havalanan, içinde 71 kişinin bulunduğu ve Saratov Havayolları'na ait An-148 tipi yolcu uçağı Ramenskiy'de düştü. TSİ 16.38'de uçağın enkazına ulaşıldı. Rusya lideri Putin uçaktakilerin yakınlarına taziye mesajı gönderdi.

20:07 ORENBURG BÖLGESİNDE BİR GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Orenburg bölge yönetimi, Orsk'a gitmek için havalanarak Moskova bölgesinde düşen uçağın kurbanları anısına bir günlük yas ilan etti.

Sputnik'e konuşan Orenburg bölge yönetimi sözcüsü, "Orenburg bölgesinde 12 Şubat pazartesi, (kazada) hayatını kaybedenlerin anısına yas ilan edildi" diye konutu.

19:44 SORUŞTURMA KOMİTESİ: KAZAYLA İLGİLİ TÜM OLASILIKLARI ARAŞTIRACAĞIZ

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Moskova bölgesindeki uçak kazasına yol açmış olabilecek hava koşulları, insan faktörü, uçağın teknik durumu gibi tüm olasılıkların araştırılacağını belirtti.

Petrenko, "Soruşturma yetkilileri, hava koşulları, insan faktörü, uçağın teknik durumu dahil olmak üzere kazayla ilgili her türlü olasılığı araştıracak" diye konuştu.

Petrenko ayrıca soruşturma kapsamında düşen uçağın uçuşa hazırlanması ile ilgili tüm teknik verilerin de incelemeye alındığını, yolcuların listesi üzerinde de çalışıldığını kaydetti.

19:16 ‘AN-148 KAZASINDA YAŞAMINI KAYBEDENLERİN ARASINDA 3 ÇOCUK VARDI'

Orenburg bölge yönetiminden, Moskova bölgesinde meydana gelen uçak kazasında yaşamını kaybedenlerin arasında 3 çocuk bulunduğu bilgisi geldi.

Orenburg bölge yönetimi sözcüsü, Sputnik'e verdiği demeçte, "Kaza geçiren uçağın içindeki yolcuların arasında reşit olmayan 3 çocuğun olduğu biliniyor. Ön bilgilere göre çocukların en büyüğü 17 yaşındaydı, ikinci çocuk 13 ve en küçüğü de 5 yaşındaydı" ifadelerini kullandı.

19:10 ‘UÇAĞI KULLANAN PİLOT DENEYİMLİYDİ'

An-148 tipi yolcu uçağının ait olduğu Saratov Havayolları, düşen uçağı kullanan pilotun deneyimli olduğunu bildirdi.

Şirketin basın sözcüsü Yelena Vorontsova, "Uçağın kaptan pilotu 1966 doğumlu Valeriy İvanoviç Gubanov'un toplam 5 bin saatlik, bu uçak tipindeyse 2 bin 800 saatlik uçuş deneyimi vardı" ifadelerini paylaştı.

Vorontsova ayrıca düşen uçağın teknik durumu ile ilgili herhangi bir şikayetin bulunmadığını, 2010'da üretilen uçağın 2016'dan bu yana Saratov Havayolları bünyesinde görev yaptığını kaydetti.

18:37 'KAZADAN ŞU ANA KADAR KURTULAN YOK'

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, şu an itibarıyla Moskova bölgesinde meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını, cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için genetik ekspertiz gerekeceğini söyledi. Kazada kurtulan olmadığını Rusya Ulaştırma Savcılığı da doğruladı. Savcılıktan yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde düşen uçakta bulunan hiç kimsenin kurtulamadığı belirtildi.

16.38 UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Bakanlığın sitesinde yapılan açıklamada, “11.02.2018’de 14.45’te kurumumuzun bölge nöbet birimine, Moskova, Ramenskiy bölgesi, Stepanovskoe köyü mevkiinde bir uçağın radarlardan kaybolduğuna dair ihbar yapıldı. Ramenskiy kurtarma ekipleri kaza bölgeye doğru intikal etti” dendi. Açıklamada, “15.40 – Uçağın enkazına ulaşıldı” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, kaza yerinde 34 adet makine ve 167 kişinin çalışmalara katıldığını da kaydetti.

16.29 PUTİN'DEN UÇAKTAKİLERİN YAKINLARINA TAZİYE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ramenski'ye düşen uçaktaki yolcuların yakınlarına başsağlığı dilediğini aktardı. Peskov, Putin'in olayla ilgili özel komisyon kurulması emri verdiğini söyledi.

16.25 Bu arada sosyal medyada uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

15.25 ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Moskova Acil Durumlar Baş İdaresi'nden yapılan açıklamada, Saratov Havayolları'na ait uçağın Ramenskiy şehrinde düştüğü ve kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları başlattığı aktarıldı. Nitekim bir kaynak, Moskova- Orsk seferi yapan ve havalandıktan 2 dakika sonra radardan kaybolduğu söylenen An-148 tipi yolcu uçağının yerinin tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını anlattı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da uçağın Ramenskiy'de düştüğünü doğruladı.

Трек разбившегося в подмосковье АН-148 https://t.co/VFrIWNwi1f

Упал, скорее всего, недалеко от Воскресенска. pic.twitter.com/3LiHYRNIAF — Vladislav (@unkn0wnerror) February 11, 2018

Domodedovo Havalimanı'ndan bir kaynak, uçaktaki 71 kişinin 65'nin yolcu (1 çocuk), 6'sının da mürrettebat olduğunu söyledi.

MORE: 65 passengers & 6 crew members aboard missing Antonov An-148, operated by Saratov Airlines https://t.co/UdjthqSnXu pic.twitter.com/uC7al32k2R — RT (@RT_com) February 11, 2018

​Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov uçağın düştüğü yere gidiyor. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlattı.