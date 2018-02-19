Lavrov: Balkan ülkelerinin Türkiye ve Çin'le işbirliği yapması bizi endişelendirmiyor

Sırp haber ajansı BETA'ya konuşan Lavrov, "Balkanlardaki varlığımızı yapıcı görüyoruz. Rusya, Balkan tarihinde hiçbir zaman bölgeye cepheleşme getirmedi. Cepheleşmeyi ortadan kaldırmaya ve Balkan halklarının kendi devletlerini, atalarını, ruhani, dini, kültürel ve medeniyet köklerini muhafaza etmelerine yardım etmeye çalıştı. Şimdi de işbirliğimizi geliştirirken böyle bir mantıkla hareket ediyoruz" dedi.

"Çin, Türkiye ve diğer ülkelerin Balkan ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye yönelik ilgisinden de hiçbir endişe duymuyoruz" diyen Lavrov, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında işbirliği için hiçbir engel görmüyorum. Önemli olan bu işbirliğinin birilerine karşı bölgede var olunduğunu göstermek için değil, gerçekten de bazı projeleri karşılıklı fayda getirmeye yönelik olması."