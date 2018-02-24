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    Donetsk Havalimanı yakınlarında

    Rus Dışişleri: Kiev’in Donbass yasası bölgede gerginliği tırmandırabilir

    © Sputnik/ Mikhail Voskresensky
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kiev’in kabul ettiği, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ın yeniden entegrasyonunu öngören yasanın bölgede gerginliği tırmandırma riskini taşıdığı belirtildi. Bakanlık, Batı’yı ülkede oluşabilecek feci bir senaryonun önlenmesi için Kiev üzerinde etkisini kullanma çağrısı yaptı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © Sputnik/
    Poroşenko, Donbass yasasını imzaladı
    Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Yasanın uygulanması Ukrayna’nın doğusundaki gerginliğin ciddi şekilde tırmanması riskini beraberinde getiriyor. Batılı ülkelerin konuya dikkat verip Avrupa’nın istikrarı ve güvenliği için öngörülemez sonuçlar doğurabilecek, Ukrayna için feci bir senaryonun gerçekleşmesini önlemek için Kiev üzerindeki etkisini kullanmasını umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

     ‘KRİZİ GÜÇ KULLANARAK ÇÖZMEK İSTİYORLAR’

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in Donbass’ın yeniden entegrasyonuna yönelik yasayı kabul ederek bölgedeki krizi güç kullanarak çözmeyi istediğini doğruladığını belirtti.

    Bakanlık’ın açıklamasında “24 Şubat 2018’de Donbass’ın yeniden entegrasyonuna yönelik skandal bir yasa yürürlüğe girdi. Böylelikle Kiev, ülkenin güneydoğusundaki krizi askeri yolla çözmek istediğini nihayet doğrulamış oldu. Yasa ile Pyotr Poroşenko Minsk anlaşmalarını ihlal etti” ifadeleri kullanıldı.

    Leonid Slutskiy
    © Sputnik/ Sergey Kuznecov
    ‘Rus subayların Donbass’a dönmesi için Kiev provokasyonlarına son vermeli’
    ‘YASA, KİEV’İN DİYALOG İSTEMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR’

    Yasanın Kiev’in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DPR ve LPR) yönetimi ile doğrudan diyalog arayışında olmadığını gösterdiği belirtilen açıklamada, “Yasa ile Kiev’in kontrolü dışındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin toprakları güç kullanılarak işgal edilmesi için koşullar belirtiliyor, Ukrayna ordusunun sivillere karşı bölgede konuşlandırılması yasal bir zemine oturtuluyor” ifadelerine yer verildi.

    Yasaya göre, Donbass'taki bölgelerin sınırlarını ve yerleşim birimlerini, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi üzerine devlet başkanı belirleyecek.

    Yasa, devlet başkanına bölgede güç kullanma yetkisi de veriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, yasanın Donbass'ın politik ve diplomatik yollarla Kiev'in kontrolü altına dönmesi için yasal mekanizmasını sağlayacağını söylemişti.

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    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Donbass, Rusya
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