Ryabkov: ABD’ye Doğu Guta konusundaki değerlendirmelerinin gerçekle bağdaşmadığını anlatmaya çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile militanların Doğu Guta’da ‘insani molayı’ ihlal ettiğini iletmeye devam ettiklerini, Washington’ın konu hakkındaki değerlendirmelerinin ise gerçekle bağdaşmadığını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD'nin Rusya'nın BMGK'nın 2401 sayılı kararını gözardı ettiği yönündeki suçlamaları hakkında yorumda bulunan Ryabkov "Bu konuyla ilgili siyasi bir değerlendirme yapmanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Rusya olarak Doğu Guta'da insani molaya yönelik art arta ihlaller gerçekleştiren militanların ne yaptığını biliyoruz. ABD ile de bu konuda diyaloğumuz devam ediyor. Onlara sabırla değerlendirmelerinin gerçekle bağlaşmadığını anlatmaya çalışmayı sürdüreceğiz. Nitekim sorunun kökü de bu" ifadelerini kullandı.

‘DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÜZEYİNDE TOPLANTI TEKLİF ETTİK'

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında haftanın sonu Etiyopya'da bir görüşme gerçekleştirilmesini teklif ettiklerini ve cevap beklediklerini de aktardı.

Bu hafta Afrika turu yapan Lavrov 9 Mart'ta Etiyopya'da olacak.

Tillerson da bu hafta Afrika turunda.