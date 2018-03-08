Kadirov’dan düşen helikopterle ilgili açıklama

Kadirov, Telegram hesabından konuyla ilgili açıklamasında, “Helikopter, sınır devriye birliklerini indirmek için alçaldı. Yerden 2 metre yükseklikte havada sabitlendiği anda şiddetli rüzgârın etkisiyle sürüklendi, iki asker içinden atlamayı başardı. 7 kişinin içinde kaldığı helikopter 150 metre yüksekten uçuruma düştü” ifadelerini kullandı.

Kazanın meydana geldiği yerden 5 kişinin cesedinin ve 2 ağır yaralının çıkarıldığını, yaralı askerlerden birinin tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, ikinci askerin durumunun ağır olduğunu, bu kişinin sürekli olarak doktorların gözetiminde kaldığını ve sağlık durumunun uygun olması halinde yaralının Moskova’ya sevk edileceğini aktardı.

Çeçen lider, “Yaralı askerimize acil şifalar dilerim, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.