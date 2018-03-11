Putin: İhaneti affedemem, benimle tartışmasanız daha iyi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği ropörtajlarda, esprili bir dille, kendisi ile tartışmaya girmemesinin karşı taraf için daha iyi olacağını söyledi. Putin ayrıca, ihaneti bağışlayamayacağından, Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesinin mümkün olmayacağına kadar çeşitli değerlendirmelerde de bulundu.

Rusya lideri Putin, Rus gazeteci Andrey Kondraşov’un ‘Putin’ isimli belgesel filmi için röportaj verdi. Röportajın Rossiya 24 televizyonunun Twitter hesabında yayınlanan bölümlerinden birinde, kendisi ile tartışmaya girmemenin karşı taraf için daha iyi olacağını söylüyor: “Bunun yapılmaması (karşı taraf için) daha iyi olur elbette.”

Rus lider röportajda, kendisi ile tartışmaya girmenin tehlikeli olup olmadığı sorusunaysa, “Hayır (tehlikeli değil)” yanıtını veriyor ve kendisi ile tartışmaya girmemenin daha iyi olacağını söylerken ciddi olmadığını ekliyor.

Смотрите новый фильм Андрея Кондрашова «Путин» на страницах его коллеги Дмитрия Киселева в «Одноклассниках» и ВК: https://t.co/GTDjBCX805 и https://t.co/y9fW42ars3 pic.twitter.com/NpbRo5dJAw — Вести.Ru (@vesti_news) March 11, 2018

​‘İNSANLARIN KÖŞEYE SIKIŞTIRILMAMASI GEREKTİĞİNİ BANA BİR FARE GÖSTERDİ’

Diğer taraftan Putin başka bir soru üzerine de, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirtiyor. Sözgelimi ihaneti asla bağışlayamayacağını söyleyen Putin, insanları köşeye sıkıştırmamak gerektiğini belirtip buna örnek olarak bir fareyle ilgili anısını anlatıyor:

“Merdivenlerden aşağı iniyordum, o sırada bir fare gördüm, onu kovalamaya başladım. Köşeye sıkışana kadar peşinden gittin. Sonra fare bana doğru dönüp peşimden gelmeye başladı. Bir merdivenden diğerine atlıyordu, yapmak istediği kafama sıçramaya çalışmaktı.”

‘KIRIM ASLA YENİDEN UKRAYNA’NIN OLMAYACAK’

Bunların yanı sıra röportajda Rus lidere, Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir soru da yöneltiliyor. Putin soru karşısında, “Aklınızı kaçırmış olmalısınız. (Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli olan) şartlar asla oluşmayacak” diyor.