Putin: İhaneti affedemem, benimle tartışmasanız daha iyi

Rus lider röportajda, kendisi ile tartışmaya girmenin tehlikeli olup olmadığı sorusunaysa, “Hayır (tehlikeli değil)” yanıtını veriyor ve kendisi ile tartışmaya girmemenin daha iyi olacağını söylerken ciddi olmadığını ekliyor.
Смотрите новый фильм Андрея Кондрашова «Путин» на страницах его коллеги Дмитрия Киселева в «Одноклассниках» и ВК: https://t.co/GTDjBCX805 и https://t.co/y9fW42ars3 pic.twitter.com/NpbRo5dJAw— Вести.Ru (@vesti_news) March 11, 2018
‘İNSANLARIN KÖŞEYE SIKIŞTIRILMAMASI GEREKTİĞİNİ BANA BİR FARE GÖSTERDİ’
Diğer taraftan Putin başka bir soru üzerine de, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirtiyor. Sözgelimi ihaneti asla bağışlayamayacağını söyleyen Putin, insanları köşeye sıkıştırmamak gerektiğini belirtip buna örnek olarak bir fareyle ilgili anısını anlatıyor:
‘KIRIM ASLA YENİDEN UKRAYNA’NIN OLMAYACAK’
Bunların yanı sıra röportajda Rus lidere, Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin bir soru da yöneltiliyor. Putin soru karşısında, “Aklınızı kaçırmış olmalısınız. (Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli olan) şartlar asla oluşmayacak” diyor.
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