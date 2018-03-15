Rusya Dışişleri: İngiltere'nin düşmanca kararına en yakın zamanda cevap verilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra'nın, İngiltere'de bir çeşit sinir gazı ile zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının başına gelenlerden Moskova'yı sorumlu tutup bunun karşılığı olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını 'düşmanca' olarak tanımladı ve bu adıma en yakın zamanda cevap vereceklerini söyledi.

Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında, çifte ajan Skripal ve kızının İngiltere'de 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir maddeyle zehirlenmiş olmasından Rusya'yı sorumlu tutmasını 'akıl dışı' olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin sinir gazı numunelerini göndermeyi reddedip Rusya ile işbirliği yapmayı geri çevirdiğini kaydeden Zaharova, Moskova'nın konuyu görüşebilmek için Londra'ya dört diplomatik nota gönderdiğini fakat buna karşılık çekimse yanıtlar aldıklarını belirtti.

Diğer taraftan Zaharova, İngiltere'de cinayet girişimi olarak nitelendirilen zehirleme olayıyla ilgili belgeleri Moskova ile paylaşması için bir defa daha Londra'ya çağrı yaptı.

Rus Dışişleri Sözcüsü, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik suçlamasının kanıtı olarak hiçbir belge sunamamasına ilişkin olarak ise Londra'nın yaptığının siyasi bir şov olarak tanımlanabileceğini söyledi: "Londra'nın gerçek bir Rusya karşıtı kampanya başlattığına dair küçücük bir şüphemiz bile kalmadı."

Ayrıca, İngiltere'de sinir gazı gibi kimyasal silahların kullanılabiliyor olması nedeniyle endişe duyduklarını da ekleyen Zaharova, Londra'nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına nasıl karar verecekleri üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İngiltere, Soğuk Savaş döneminden, yani 30 yıldan beri bu kadar kalabalık bir grup Rus diplomatı sınır dışı etmemişti.